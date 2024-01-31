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Cennet Mahallesi dizisinin 'Oynak Balina'sı Şeyla Halis kilo verip adeta başka biri oldu - Son Dakika
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Cennet Mahallesi dizisinin 'Oynak Balina'sı Şeyla Halis kilo verip adeta başka biri oldu

Cennet Mahallesi dizisinin \'Oynak Balina\'sı Şeyla Halis kilo verip adeta başka biri oldu

2014 yılında yayınlanmaya başlayan Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çeken Halis, kilo vererek cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu gösterdi.

31.01.2024 12:21
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Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son halini görenler gözlerine inanamıyor.

KİLO VERİP ADETA BAŞKA BİRİ OLDU

İlk bölümü 2014'te yayınlanan dizide kilolu haliyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi bildi. Bir hayli kilo verdiği gözlenen Halis'in cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu da herkese göstermiş oldu.

İşte Şeyla Halis'in son hali;

Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si kilolarından kurulup adeta başka biri oldu
Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si kilolarından kurulup adeta başka biri oldu
Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si kilolarından kurulup adeta başka biri oldu

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Cennet Mahallesi, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cennet Mahallesi dizisinin 'Oynak Balina'sı Şeyla Halis kilo verip adeta başka biri oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cennet Mahallesi dizisinin 'Oynak Balina'sı Şeyla Halis kilo verip adeta başka biri oldu - Son Dakika
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