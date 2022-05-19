Çeyiz Sandığından Moda Çıktı!

Fuarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wilma Elles, "Üzerimde yaklaşık 30 yıllık çeyiz sandığından çıkan örtü ve dantellerden yapılmış elbise var. Resmen tarih taşıyorum. Yenilikçi ve farklı kıyafetleri giymeyi seviyorum" şeklinde konuştu. Wilma Elles, muhabirlerin "Sizin çeyizinizde böyle şeyler var mıdır?" sorusuna "Hatırlamıyorum. Gerçekten çok oldu. Evin her odasında anneme ait eşyalar var. Onları hatırlıyorum" yanıtını verdi.

"Çocuklarımın tanınmasından endişe duyuyorum"

Milat ve Melodi adında 7 yaşında ikiz çocukları olan Wilma Elles, çocuklarıyla birlikte neden hiçbir projede yer almadığını açıkladı. Gelen teklifleri şimdilik kabul etmediğini belirten Elles, "Anne olarak hem istiyorum oyunculuk yapsınlar, kendilerini geliştirsinler. Güzel bir meslek ama bir yandan da korkuyorum. Çocukları insanlar tanıyacak. Çocuklarımın tanınmasından biraz endişe duyuyorum. Ben onların yanında olmazsam nasıl yapacaklar? Tehlike içeriyor. Güzel bir proje olursa değerlendirebilirim" diye konuştu.

Modacı Serena Torosoğlu ise "Annemin çeyizinden çıkan örtü ve dantellere şekil vererek ortaya bir tasarım çıkarmak istedim. Amacım annemin çeyizini yaşatmak" dedi.

Kayınvalidesinin sözünün üstüne söz söylemedi

Yasemin Şefkatli, kendi markası Yase Bags ile fuarda yer aldı. Şefkatli, "Erkek kıyafetleri tercih eder misiniz?" sorusuna "Zaten İdo'nun dolabından geçiniyorum. Çok giyiyorum. Üzerimdeki yelek İdo'nun. Gizli gizli alıyorum çok fark etmiyor" diye yanıt verdi. Kayınvalidesi Derya Tuna'nın "Erkekler aldatırsa kadın suçludur" sözleri hatırlatılan Şefkatli, "O bir şey diyorsa bir bildiği vardı. Ben ne diyeyim ki. Onun üzerine söz söylemeyin. Bir şeyden dolayı söylemiştir" diyerek polemikten uzak durdu. Dilan Çıtak ve Levent Dörter'in nişanına katılamadıklarını söyleyen Şefkatli, "Kendilerine mutluluklar diliyorum. Daha da yorum yapmayalım" demekle yetindi.

"Komediyi sevdim"

Oyuncu Pelin Karahan, annesi Nural Koçyiğit ile birlikte fuarı gezdi. Yeni bir komedi dizisinde rol alacağını söyleyen Pelin Karahan, "Komediyi sevdim" dedi.