Christian Bale... 'KARİYERİMİ LEONARDO'NUN REDDETTİĞİ ROLLERE BORÇLUYUM!' - Son Dakika
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Christian Bale... 'KARİYERİMİ LEONARDO'NUN REDDETTİĞİ ROLLERE BORÇLUYUM!'

06.10.2022 16:37
Christian Bale... 'KARİYERİMİ LEONARDO'NUN REDDETTİĞİ ROLLERE BORÇLUYUM!'

Academy ödüllü İngiliz aktör, David O Russell, son filmi Amsterdam'ın tanıtımı için Amerikan erkek dergisi GQ'ya verdiği demecinde, Titanic'te Jack Dawson'ı oynamak için seçmelere katıldığını, fakat sonunda rolü DiCaprio'nun kaptığını itiraf etti.

Dünyaca ünlü oyuncu basına demecinde, sık sık ünlü yıldızın reddettiği rolleri üstlendiğini söyledi.

Bale, DiCaprio'nun reddettiği birçok rolü üstlendiği için, kariyerini Leonardo DiCaprio'ya borçlu olduğunu ifade etti.

48 yaşındaki oyuncu GQ'ya demecinde, "Sadece ben değil pek çok kişi, birlikte çalıştığım pek insandan önce roller ona teklif edildi.

Leo, kelimenin tam anlamıyla yaptığı her şeyi kendisi seçiyor ve bu olağanüstü" dedi.

Bale, Holywood dünyasındaki diğer oyuncularla ilişkisine ilişkin olarak, "Pek çoğuyla hiç tanışmadım.

Tanışmak istemedim. Velvet Goldmine'ı (1998) çekerken, hepimiz birlikte takılıyorduk. O zamanlar 23 yaşındaydım" dedi.

CHRISTIAN BALE KİMDİR?

Christian Charles Philip Bale bir adet Akademi, iki de Altın Küre ödülü sahibi Galler doğumlu İngiliz oyuncudur.

Bale ilk olarak Steven Spielberg'in yönettiği Güneşin İmparatorluğu filminde canlandırdığı rolüyle sinemaya adım attı.

1990'da Robert Louis Stevenson'ın Define Adası romanının uyarlaması Define Adası'nda Jim Hawkins rolünü başarıyla canlandırdı.

2007 yılında IMDb'de yapılan oylamada "40 yaşın altındaki en iyi aktör" seçildi.

Bale, Makinist filmi için 28 kilo vermiş, ertesi sene gişe rekorları kıran Batman filmindeki rolü için verdiği kilonun yaklaşık iki katını almış ve film sektöründe bunu başararak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir.

The Fighter filmiyle ise en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını alarak ilk Oscar'ını kazanmıştır.

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Kaynak: Magazinkolik

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Christian Bale... 'KARİYERİMİ LEONARDO'NUN REDDETTİĞİ ROLLERE BORÇLUYUM!' - Son Dakika

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