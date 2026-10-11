Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Dünyaca ünlü model Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber, oğulları Presley Gerber’i kaybetmelerinin ardından Malibu’da görüntülendi. Çift, Zuma Plajı’nda el ele yürüyüş yaptı.

Beyaz üstler ve siyah altlar tercih eden Crawford ile Gerber, şapka ve spor ayakkabı giydi. Oğullarının ölümünün ardından gözlerden uzak kalan çiftin sahil yürüyüşü objektiflere yansıdı.

Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber

OĞULLARINI 27 YAŞINDA KAYBETTİLER

Cindy Crawford ve Rande Gerber’in oğlu Presley Gerber, 20 Eylül’de Los Angeles’taki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki Gerber’in ölüm nedeni henüz kesinleşmezken aile, yaşadıkları süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istemişti.

Cindy Crawford ve Rande Gerber’in oğlu Presley Gerber

GEORGE CLOONEY’DEN AÇIKLAMA

Ailenin yakın dostu George Clooney de Londra’da katıldığı etkinlikte Presley’nin ölümüne ilişkin konuştu. Yaşanan kaybın hem kendi ailesini hem de Gerber ailesini derinden etkilediğini belirten oyuncu, bunu bir ailenin başına gelebilecek en kötü şey olarak tanımladı.