Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

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Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi
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27 yaşındaki oğlu Presley Gerber’i kaybeden Cindy Crawford, eşi Rande Gerber ile Malibu sahilinde görüntülendi. Çift, Zuma Plajı’nda el ele yürüyüş yaparken ailenin yakın dostu George Clooney de yaşanan kaybı bir ailenin başına gelebilecek en kötü şey olarak tanımladı.

Dünyaca ünlü model Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber, oğulları Presley Gerber’i kaybetmelerinin ardından Malibu’da görüntülendi. Çift, Zuma Plajı’nda el ele yürüyüş yaptı.

Beyaz üstler ve siyah altlar tercih eden Crawford ile Gerber, şapka ve spor ayakkabı giydi. Oğullarının ölümünün ardından gözlerden uzak kalan çiftin sahil yürüyüşü objektiflere yansıdı. 

Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi
Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber
Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

OĞULLARINI 27 YAŞINDA KAYBETTİLER

Cindy Crawford ve Rande Gerber’in oğlu Presley Gerber, 20 Eylül’de Los Angeles’taki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki Gerber’in ölüm nedeni henüz kesinleşmezken aile, yaşadıkları süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istemişti.

Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi
Cindy Crawford ve Rande Gerber’in oğlu Presley Gerber

GEORGE CLOONEY’DEN AÇIKLAMA

Ailenin yakın dostu George Clooney de Londra’da katıldığı etkinlikte Presley’nin ölümüne ilişkin konuştu. Yaşanan kaybın hem kendi ailesini hem de Gerber ailesini derinden etkilediğini belirten oyuncu, bunu bir ailenin başına gelebilecek en kötü şey olarak tanımladı. 

Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi
GEORGE CLOONEY
George ClooneyCindy CrawfordMagazinSon Dakika

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