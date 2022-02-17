Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni kanalı netleşti! Ekranlara dönüş tarihi de belli

Ekranların sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, sözleşmesinin bittiği Kanal D'de 109. bölümüyle 31 Ocak'ta final yapmıştı. Hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından müjdeli haber, gazeteci Cengiz Semercioğlu'ndan geldi.
Medyatava TV YouTube yayınına katılan Semercioğlu, Çok Güzel Hareketler 2'nin anlaştığı yeni adresin Star TV olduğunu açıkladı. Ne zaman ekranlarına döneceğiyle ilgili ise Semercioğlu, "Anlaşmalar imzalandı. Mart ayından itibaren yayınlanmaya devam edecek" dedi.
Geçtiğimiz 31 Ocak tarihinde yayınlanan bölümünün final olacağı Twitter'dan duyurulan Çok Güzel Hareketler 2'nin dijital platformlarda yayın hayatına devam edeceği ileri sürülüyordu.
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