Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programında her bölümde farklı skeçler yapılıyor. Son bölümde ise Ramazan aylarının vazgeçilmezi "Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru" programı işlendi.
Yetenekli oyuncu Safa Sarı, skeçte "İftara az kala" programının sunucusu rolünü yaptı. Tavırlarıyla Nihat Hatipoğlu'nu hatırlatan Safa Sarı izleyenleri kırdı geçirdi.
Son Dakika › Magazin › Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı! - Son Dakika