Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı! - Son Dakika
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Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı!

11.04.2022 19:34

Çok Güzel Hareketler 2'nin son bölümünde Nihat Hatipoğlu tiplemesi işlendi. Skeçte "İftara az kala" adlı programın sunucusunu canlandıran oyuncu Safa Sarı, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programında her bölümde farklı skeçler yapılıyor. Son bölümde ise Ramazan aylarının vazgeçilmezi "Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru" programı işlendi.

İZLEYENLER KAHKAHAYA DOYDU

Yetenekli oyuncu Safa Sarı, skeçte "İftara az kala" programının sunucusu rolünü yaptı. Tavırlarıyla Nihat Hatipoğlu'nu hatırlatan Safa Sarı izleyenleri kırdı geçirdi.

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Nihat Hatipoğlu, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı! - Son Dakika
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