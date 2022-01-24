Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!

Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası gibi çok sayıda filmde rol alan ve Yeşilçam'ın usta isimlerinden 79 yaşındaki Fatma Girik, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeni belli olmayan Girik'in vefatı sanat dünyası başta olmak üzere tüm sevenlerini yıktı.

"İÇİM YANIYOR"

NTV yayınına katılan Cüneyt Arkın, "Şu anda bağıra bağıra ağlamak istiyorum" ifadesini kullandı ve şunları ekledi:

"O benim can yoldaşımdı. O mavi bakışları, ilk bakışları... En cesur insandı. O kadar alçak gönüllü, öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli bir hanımefendiydi o."

Cüneyt Arkın, birçok filmde rol aldığı Fatma Girik için "İçim yanıyor. Bir devir gitti, çok zarif bir hanımefendiydi. Mavi gözleriyle bütün dünyayı mavi ederdi. Ah Fatma'cığım nur içinde yat" ifadelerini kullandı. Ağlamaktan konuşamayan Arkın, telefonu kapatmak zorunda kaldı.