Danla Bilic'ten dikkat çeken Escort-İnfluencer kıyaslaması! 50-60 bin takipçisi olan ben İnfluencer'ım havasına giriyor - Son Dakika
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Danla Bilic'ten dikkat çeken Escort-İnfluencer kıyaslaması! 50-60 bin takipçisi olan ben İnfluencer'ım havasına giriyor

07.05.2023 12:01

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, YouTube programında dikkat çeken ifadelerde bulundu. Biliç, "Eskortlar bile kendine influencer diyor. Influencerlar da meslek birliğine üye olmalı" dedi.

Yaptığımakyaj videolarıyla ünlenen ve YouTue kanalında milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Biliç, kanalına yeni bir format getirdi. Ünlü isimleri yemek programı konsetindeki programında ağırlayan Biliç'in bu haftaki konuğu ise İbrahim Selim oldu.

KENDİSİNE INFLUENCER DENMESİNE KIZDI

Son dönemde popüler olan "Influencer" tanımı hakkında konuşan Danla Biliç, herkesin kendisini Influencer ilan etmesine isyan etti.

"HERKES INFLUENCERIM DİYOR"

Bu konuda bir ayrımın yapılmasını isteyen Biliç ilginç bir çıkışta bulundu: "Müzik dünyasında müzisyenler nasıl bir meslek birliğine üye oluyorlarsa, influencerlarda da aynı şey olmalı. Herkes influencerım diyor. Her 50-60 bin takipçisi olan, af edersiniz eskortlar bile kendini influencer olarak tanıtıyor. Sonra bir yerde influencerlar konuşulduğunda bizleri de eskort sanıyorlar.

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İbrahim Selim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Danla Bilic'ten dikkat çeken Escort-İnfluencer kıyaslaması! 50-60 bin takipçisi olan ben İnfluencer'ım havasına giriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Danla Bilic'ten dikkat çeken Escort-İnfluencer kıyaslaması! 50-60 bin takipçisi olan ben İnfluencer'ım havasına giriyor - Son Dakika
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