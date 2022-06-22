David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak

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Geçtiğimiz haftalar oğulları Brooklyn Beckham'ı evlendiren ve düğünün detayları günlerce konuşulan eski futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham, örnek bir davranışla gündeme geldi. David Beckham, dünyada artış gösteren kadına şiddete karşı oğullarına bir belge imzalattı.

KADINA ŞİDDET UYGULARLARSA MİRASTAN YARARLANAMAYACAKLAR

David Beckham, 3 oğluna hayatlarına giren hiçbir kadına psikolojik veya fiziksel şiddette bulunmayacaklarına dair bir belge imzalattı. Çocuklar, imzaladıkları belgeye uymadıkları takdirde gelecekte babalarının servetinden yararlanamayacak. Sosyal medyada gündem olan konunun ardından Beckham'a örnek davranışından dolayı takdir yağdı.