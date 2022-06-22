David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak - Son Dakika
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David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak

22.06.2022 15:45

Dünyaca ünlü yıldız David Beckham, oğullarına görülmemiş bir miras şartı getirdi. Buna göre Beckham'ın oğulları hayatlarına girecek hiçbir kadına psikolojik ve fiziksel şiddette bulunmayacaklarına dair bir belge imzaladı. Eğer çocuklar anlaşmaya sadık kalmayıp bu kuralı bozarsa babalarının servetinden yararlanamayacak.

Geçtiğimiz haftalar oğulları Brooklyn Beckham'ı evlendiren ve düğünün detayları günlerce konuşulan eski futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham, örnek bir davranışla gündeme geldi. David Beckham, dünyada artış gösteren kadına şiddete karşı oğullarına bir belge imzalattı.

KADINA ŞİDDET UYGULARLARSA MİRASTAN YARARLANAMAYACAKLAR

David Beckham, 3 oğluna hayatlarına giren hiçbir kadına psikolojik veya fiziksel şiddette bulunmayacaklarına dair bir belge imzalattı. Çocuklar, imzaladıkları belgeye uymadıkları takdirde gelecekte babalarının servetinden yararlanamayacak. Sosyal medyada gündem olan konunun ardından Beckham'a örnek davranışından dolayı takdir yağdı.

David Beckham'dan oğullarına miras şartı! Kadına şiddet uygulamamaları için belge imzalattı
David Beckham'dan oğullarına miras şartı! Kadına şiddet uygulamamaları için belge imzalattı
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Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, David Beckham, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak - Son Dakika


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