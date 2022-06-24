Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Cephesinde Flaş Gelişme!

Yaz ayında evlenmeleri beklenen Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çifti, magazin gündeminden düşmüyor.

"DÜĞÜN TARİHİ NETLEŞMEDİ"

Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Demet Özdemir,"Bugün annem, ablam ve ailem için isteme alışverişi yapmaya geldim.

Şu an için inanın düğün tarihine dair net bir durum yok. İkimiz de yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ben de bugün setten çıkıp hızlıca alışveriş yapmaya geldim. Tarihi belirlediğimiz gün sizinle de paylaşacağız." açıklamasında bulunmuştu.

NİŞAN YÜZÜKLERİ TAKACAKLAR

Edinilen bilgiye göre; Bu yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, evlilik için ilk adımı bu hafta sonu atacak. Oğuzhan Koç, Özdemir'i Zekeriyaköy'deki ailesinden isteyecek.

Çift aynı gün nişan yüzüklerini takacak.

'GELİNLİK' İTİRAFI

Henüz gelinlik seçmediğini belirten oyuncu, "Gelinlik provasını tabii ki yapacağım ancak onun için yarım gün ayıramam. İstediğim gibi olması için tüm günümü provada geçirmeliyim." dedi.

Hayalinde özel bir şey olmadığını belirten Demet Özdemir, "Ben 15 yaşından bu yana çalışıyorum. Hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum." diyerek şaşırttı.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 36 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.