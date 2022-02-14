Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın Sevişme Sahnesi Olay Olmuştu! Flaş Gelişme...

'Aşk Taktikleri' adlı fimde rol alan Şükrü Özyıldız ve Demet Özdemir'in sevişme sahneleri gündem oldu.

Özdemir'in, Oğuzhan Koç ile kısa süreli ayrılık yaşamasına bu sahnelerin neden olduğu ortaya çıktı.

Demet Özdemir, 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki ateşli sahneler sonrası çılgına dönen sevgilisi Oğuzhan Koç'un gönlünü zor da olsa almayı başardı.

TÜM DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Bütün bu yaşananların ardından ateşli sahneleriyle çok konuşulan film, tüm dünyada gündem oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 'Aşk Taktikleri' adlı film, 3 gün içerisinde Netflix içerikleri arasında en izlenen yapımların arasına girdi.

Film 3. gününde Türkiye dahil olmak üzere, Arjantin, Avusturya, Hırvatistan, Kıbrıs, İtalya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, Sri Lanka, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay ve Venezuela başta olmak üzere 60 ülkede birden Top 10 listesinde yer alıyor.

AŞK TAKTİKLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı Aşk Taktikleri filminin konusu ile ilgili Netflix'te şu ifadelere yer verildi: "Biri senin için yanıp tutuşsun diye iddiaya girişir misin? Çapkın bir reklamcı ile öz güveni yüksek bir blog yazarı sıra dışı taktiklerle bunu başarmaya çalışacak." ifadelerine yer verildi.

Aşk Taktikleri filminde Demet Özdemir'in hayat verdiği karakter erkekleri çözdüğünü belirtecek ve bu konuda sürekli takipçilerine bilgiler verecek.

AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Netflix'in yeni filmi Aşk Taktikleri, Kapadokya'da çekildi. Filmin kadrosunda usta oyuncular yer alıyor. Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı filmde ayrıca Atakan Çelik, Doğukan Polat, Özgür Ozan, Deniz Baydar, Hande Yılmaz, Ecem Atalay, Yasemin Yazıcı gibi başarılı isimler bulunuyor.

Demet Özdemir kimdir?

Demet Özdemir kimdir, nereli; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

Şükrü Özyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli; Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 34 yaşındadır. Annesi Rum, babası ise Karadenizli'dir. Kendisinden 2 yaş küçük bir kız kardeşi vardır.

Şükrü Özyıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp 1 yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek Ege Üniversitesi'nde İşletme bölümünü okumaya başladı. Daha sonra da Erasmus ile Portekiz'e gitti.

Çocuk yaşlarından itibaren dövüş sporlarına merakı olan Şükrü Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine de katıldı.

1 Ocak 2021 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başlayan Akıncı dizisinde 'Süper Kahraman' rolüyle yer aldı.

Şükrü Özyıldız'ın başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı son filmi 'Aşk Taktikleri' dijital içerik platformu Netflix'te yayında.