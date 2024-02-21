Deniz Cengiz en kötü cinsel ilişki deneyimimi anlattı: Bir otoparkta yaşadım - Son Dakika
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Deniz Cengiz en kötü cinsel ilişki deneyimimi anlattı: Bir otoparkta yaşadım

Deniz Cengiz en kötü cinsel ilişki deneyimimi anlattı: Bir otoparkta yaşadım

Jet Sosyete dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Deniz Cengiz, hayatının en kötü cinsel ilişki deneyimini anlatırken ''Otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip ilişkiye girmiştik. Çocuğun dizleri yara olmuştu'' dedi.

21.02.2024 10:09  Güncelleme: 10:13
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Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisinde oynadığı İlayda rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Deniz Cengiz, hayatının en kötü cinsel ilişki deneyimini bir otoparktaki balkonda yaşadığını söyledi.

"İLK LİNCİMİ YEDİM"

Tuluğ Özlü'nün programına konuk olan Deniz Cengiz, "Arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir cinsel ilişki hikayen var mı? sorusuna şöyle cevap verdi: " Kadıköy'de bir ara sokakta otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. En güzel yeri o. Bir de dizinin içleri yara oldu o olayı halledene kadar. Sonra ertesi gün buluştuk. Annesi 'Ne oldu oğlum?' diye sormuş."

Anlattığı olaydan dolayı kısa sürede sosyal medyada gündem olan ve tepki çeken Deniz Cengiz, X hesabından yaptığı paylaşımda "İlk lincimi yedim. Sanırım bir tek Kadıköy'de izinsiz balkonuna girdiğim kişiden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Deniz Cengiz en kötü cinsel ilişki deneyimimi anlattı: Bir otoparkta yaşadım
Deniz Cengiz en kötü cinsel ilişki deneyimimi anlattı: Bir otoparkta yaşadım
Deniz Cengiz en kötü cinsel ilişki deneyimimi anlattı: Bir otoparkta yaşadım
Deniz Cengiz en kötü cinsel ilişki deneyimimi anlattı: Bir otoparkta yaşadım

Deniz Cengiz, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Cengiz en kötü cinsel ilişki deneyimimi anlattı: Bir otoparkta yaşadım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • xyz zyx: Çocuğun dizleri yara olduğuna göre bunu domaltmış benim kanımca... 227 17 Yanıtla
  • Eren Türkmen: Ya bu insanlara noluyo abi ya soruyu soran ayrı cevaplayan ayrı olay ayrı saçma noldu bize ya bu nedir abi? 95 3 Yanıtla
  • Gokhan Turan: Sendeki bende olsa bütün Kadıköy'e verirdim. 81 16 Yanıtla
  • Naci Tastan: Sanatını köprü altında icra etseydin 75 9 Yanıtla
  • Gerginyo : Gokhan Turan sen de pek isteklisin kochum 31 3 Yanıtla
  • necmettin durmaz: laiklik efenim laiklik 14 10 Yanıtla
  • Berna Yıldız: Sanatı ile ahlaksızlığı karıştırmışlar 17 1 Yanıtla
  • Gokhan Turan: Gerginyo Olaya kendini vermiyorsun. Sendeki bende olsa dedim. 11 3
  • Bulent Cebeci: O....luğun farklı bir boyutu... 11 2 Yanıtla
  • Ender DENİZ: :)) 9 1

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SON DAKİKA: Deniz Cengiz en kötü cinsel ilişki deneyimimi anlattı: Bir otoparkta yaşadım - Son Dakika
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