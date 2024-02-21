Deniz Cengiz en kötü cinsel ilişki deneyimimi anlattı: Bir otoparkta yaşadım

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Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisinde oynadığı İlayda rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Deniz Cengiz, hayatının en kötü cinsel ilişki deneyimini bir otoparktaki balkonda yaşadığını söyledi.

"İLK LİNCİMİ YEDİM"

Tuluğ Özlü'nün programına konuk olan Deniz Cengiz, "Arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir cinsel ilişki hikayen var mı? sorusuna şöyle cevap verdi: " Kadıköy'de bir ara sokakta otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. En güzel yeri o. Bir de dizinin içleri yara oldu o olayı halledene kadar. Sonra ertesi gün buluştuk. Annesi 'Ne oldu oğlum?' diye sormuş."

Anlattığı olaydan dolayı kısa sürede sosyal medyada gündem olan ve tepki çeken Deniz Cengiz, X hesabından yaptığı paylaşımda "İlk lincimi yedim. Sanırım bir tek Kadıköy'de izinsiz balkonuna girdiğim kişiden özür dilerim" ifadelerini kullandı.