Deniz Seki Gerçek Mesleğini Açıkladı - Son Dakika
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Deniz Seki Gerçek Mesleğini Açıkladı

28.05.2022 18:51
Deniz Seki Gerçek Mesleğini Açıkladı

Ünlü sanatçı Deniz Seki, önceki gün İFM'de gerçekleşen BeautyTech Fuarı'na katıldı.

Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık organizasyon alanını gezerek yeni teknolojik cihazları inceleyen Seki, "Gerçek mesleğim güzellik uzmanı. Bu işin okulunu bitirdim. İlk harçlığımı kazandığım meslekti. Sonrasında müziğe yarışma ile adım attım. Almış olduğum eğitim benim sahne hayatıma çok yansıdı. Yıllarca kendi makyajını kendim yaptım" dedi.

YER ÇEKİMİNE KARŞI KOYAMAYIZ

Son yıllarda estetik yaptıran birçok kişinin birbirine benzediği algısına katıldığını söyleyen Seki, "Buna hayır diyemeyeceğim. Uzman ellere gitsinler. Herkes prototip sanki aynı fabrikadan çıkıyor" esprisini yaparak kahkaha attı. Estetiğe hiç karşı olmadığını gelişen teknolojiyi ile başarılı cihazları kendisinin de takip ettiğini söyleyen Seki, " Hayatta yerçekimi denen bir gerçek var. İhtiyaç olunca yaptıracağım "dedi. Geçmişte zayıflamak için tüp mide ameliyatı olan Seki, "Kilo aldım verdim. Kilo ne için alıp vermek için ama şimdi iyiyim mutluyum. Sağlıklı yaşıyorum, sporumu yapıyorum" dedi.

Deniz Seki Gerçek Mesleğini Açıkladı
Deniz Seki Gerçek Mesleğini Açıkladı

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Kaynak: Snob Magazin

Nobel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Seki Gerçek Mesleğini Açıkladı - Son Dakika


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