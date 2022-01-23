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Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu

23.01.2022 14:45

Adı ünlü oyuncu Dilara Aksüyek ile anılan ve geçtiğimiz günlerde oyuncuyla Cihangir'de görüntülenen iş insanı Hakan Sabancı'nın, Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'yla aşk yaşadığı iddia edildi.

Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı'nın adı şimdi de Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu'yla anılıyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Dilara Aksüyek ile görüntülenen Sabancı'nın gönlünüDerin Talu'ya kaptırdığı öne sürüldü.

DAKİKALARCA ÖPÜŞTÜKLERİ İDDİA EDİLDİ

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Hakan Sabancı ve Derin Talu, geçen perşembe akşamı Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekandaydı. Sarmaş dolaş eğlenen ikili, samimiyeti ilerletti ve çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden dakikalarca öpüştü. Hakan Sabancı'nın adı son olarak oyuncu Dilara Aksüyek ile gündeme gelmişti. Sabancı'nın 2016 yılında Derin Talu'nun ablası Deren Talu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Bomba iddia! Derin Talu ile Hakan Sabancı aşk yaşıyor
Bomba iddia! Derin Talu ile Hakan Sabancı aşk yaşıyor
Bomba iddia! Derin Talu ile Hakan Sabancı aşk yaşıyor
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu
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Dilara Aksüyek, Defne Samyeli, Hakan Sabancı, Derin Talu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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