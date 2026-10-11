Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı - Son Dakika
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Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

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Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı
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Oyuncu Derya Pınar Ak, temmuz ayında birlikteliğini duyurduğu Muammer Akmeşe ile yeni fotoğrafını yayımladı. Sevgilisinin kendisini öptüğü kareyi takipçilerine sunan Ak, özel hayatındaki mutluluğu gözler önüne serdi.

“Sultana” filmi ve “Çirkin” dizisindeki rolleriyle tanınan oyuncu Derya Pınar Ak, bu kez özel hayatından bir kareyle dikkat çekti. Ak, sevgilisi Muammer Akmeşe ile çekilen yeni fotoğrafını Instagram hesabında yayımladı.

Fotoğrafta Akmeşe’nin oyuncuyu öptüğü anlar yer aldı. Birlikte geçirdikleri zamandan bu kareyi takipçilerine gösteren Ak, ilişkisini duyurmasının ardından sevgilisiyle yeni bir fotoğrafını daha albümüne ekledi.

Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

İLİŞKİSİNİ TEMMUZ AYINDA DUYURDU

Derya Pınar Ak, Muammer Akmeşe ile birlikteliğini temmuz ayında kamuoyuna duyurmuştu. Oyuncunun o dönemde yayımladığı birlikte çekilmiş fotoğrafla aşkı ortaya çıkmıştı.

Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

Ak, son karesiyle de sevgilisiyle romantik anlarını gözler önüne serdi. Oyuncu, fotoğrafına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Derya Pınar AkMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı - Son Dakika
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