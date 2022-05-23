Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı

23.05.2022 13:13

Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde düzenlenen seri konser, yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı Derya Uluğ konseri ile tamamlandı.

Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde düzenlenen seri konser, yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı Derya Uluğ konseri ile tamamlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa'da bu yıl bir haftaya yayılan etkinliklerle dolu dolu kutlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere özel, tiyatro, e-spor, sokak basketbolu ve konser etkinlikleriyle Bursa'da tam bir bayram havası esti. Gençlik Haftası etkinliklerinde Yunuseli Havaalanı'nda düzenlenen ve Bilal Sonses, Reynmen, Fatma Turgut ve İkilem Grubu'nun hayranlarıyla buluştuğu seri konser, Derya Uluğ konseri ile tamamlandı. Vedat Bilir ve DJ Bahadır Gümüşsu'nun performansının ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcı; 'Hadi Çal', 'Sana Çıkıyor Yollar', 'Kanunlar Gibi', 'Okyanus', 'Canavar', 'Ah Zaman' gibi beğenilen şarklarını Bursalılar için seslendirdi.

Kendilerini müziğin ritmine bırakan gençler, keyifli bir akşam geçirdi.

Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı
Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı
Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı
Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı
Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı
Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı
Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı
Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı
Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı
Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı

YORUMLAR
500
HOMETEX Ev Tekstili Fuarı'nda Bursa rüzgarı HOMETEX Ev Tekstili Fuarı'nda Bursa rüzgarı Bodrum'da Gülşen rüzgarı esti Bodrum'da Gülşen rüzgarı esti
Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi "pes" dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim
14:39 Süper Lig'de en çok yayın geliri elden eden takım şampiyon Trabzonspor'u sollayan Fenerbahçe oldu
14:37 Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:43 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam yayında! Akça Hatun'un kendini öldürmesi bölüme damga vuruyor
13:33 Saçlarını kazıtan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 15:01:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Derya Uluğ rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement