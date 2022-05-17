Destan'da bu akşam neler yaşanacak? Kazanan Batuga mı Obar mı olacak? - Son Dakika
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Destan'da bu akşam neler yaşanacak? Kazanan Batuga mı Obar mı olacak?

17.05.2022 13:57
Destan'da bu akşam neler yaşanacak? Kazanan Batuga mı Obar mı olacak?

Bu akşam 23. bölümü yayınlanacak Destan dizisinde atalarının intikamı için Gök Hanlığına saldıran Obar; Alpagu Han'ı esir etmişti. Oğuz Han ve Barak Han'ın savaş meydanında karşı karşıya gelmesinden yüzlerce yıl sonra bu kez Alpagu ile Obar karşı karşıya kaldı.

Başrolünde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Destan dizisinde Batuga'yı kurtarmak için tehlikeden tehlikeye koşan Akkız'ı bu sefer çok daha büyük bir tehlike beklemektedir. Aşk ve ölüm çıkmazında kalacak olan Akkız ve Batuga'yı bu sefer nasıl bir sonuç beklemektedir. Kazanan aşk mı yoksa ölüm mü olacak?

DESTAN DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Esir haldeyken bile Türk'ün yüceliğini gösteren Batuga, Obar'ı öldürmek için beklenmedik bir hamle yapmıştı. Bu hamle sonucunda kazanan Batuga mı olacak yoksa Obar mı olacak?

Yüzlerce yıllık intikam için tekrar gün yüzüne çıkan İtbaraklar, atalarının intikamı için Gök Hanlığına saldırmış ve kırıp geçirmişlerdi. Vahşiliklerini intikam aşkıyla harmanlayan İtbaraklar'ın su sefer ki hedefi neresi olacaktır?

İtbarakların saldırısını fırsat bilen Kaya, canını kurtardığı yetmezmiş gibi hem tahta geçmiş hem de Alpagu Han'ın bir daha saraya dönmemesi için oyunlar kurmuştu. Kaya'nın yaptığı bu hamleler başarılı olacak mı?

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Ebru Şahin, Destan, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Destan'da bu akşam neler yaşanacak? Kazanan Batuga mı Obar mı olacak? - Son Dakika


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