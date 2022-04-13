Destan'da dikkat çeken sahne: Tutkun'un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü! - Son Dakika
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Destan'da dikkat çeken sahne: Tutkun'un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü!

13.04.2022 08:43
Destan'da dikkat çeken sahne: Tutkun'un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü!

ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren ilgi gören reyting rekortmeni dizisi Destan, dün 19'uncu bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Destan'da yayınlanan bu bölümüyle yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. İşte yaşananlar...

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki on dokuzuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Destan'ın on dokuzuncu bölümünde Akkız Alpagu Han'dan, yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur.

Akkız, anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı ve Tutkun'u bulamaz. Kırçiçek'in "Batuga'yla Tutkun... Yoklar. Kan vardı. Birileri... Ceset sürüklemiş'' sözleriyle Akkız, Temur, Saltuk, Sırma ve Yaman şoka girerler. Ormanda Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar.

Destan'da dikkat çeken sahne: Tutkun'un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü!

Akkız, Temur, Saltuk, Sırma, Yaman ve Alaca perişan bir halde bütün ormanı ararlar. Temur, ırmak kenarında çalı çırpının arasına gizlenmiş bir kol görür ve bir anda ok yemiş gibi kalır. Çalıların arasından görünen kol Tutkun'undur. Tutkun'un cansız bedenini kolları arasına alan Temur'un "Sadece ufak bir sıyrık. İyi olacaksın tamam mı? İyi olacaksın! Tutkun aydı, bu kadarcık yaraya mı uyudun, aydı kendine gel" sözleri üzerine Saltuk ile Akkız birbirlerine bakarlar acı içinde. Saltuk, Temur'un yanına çökerek Tutkun'un uçmağa vardığını söyler.

Destan'da dikkat çeken sahne: Tutkun'un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü!

Tutkun için Yaman ve Saltuk kurgan kazarlar. Acıdan kahrolan Temur, Tutkun'u keçeye sarar. Saltuk ve Yaman, Tutkun'u kaldırır, kurgan içindeki Temur'a uzatır. Temur Tutkun'u kurgana yatırır. Kılıcıyla kendi saçından bir tutam keser, keçenin üzerine koyar. Tutkun'un saçından bir tutam keser, avcunda sıkar. Son bir veda bakışı atan Temur, Tutkun'un kulağına fısıldar: "Uçmakta bekle beni. Olur mu?"

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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Destan dizisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Destan'da dikkat çeken sahne: Tutkun'un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü! - Son Dakika


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