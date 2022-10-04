Adın 'YAZ' olsun, kış pek uğramasın evimize. Seni çok seviyoruz" mesajını yazdı.

Kaynak: Magazinkolik

Devrim Saltoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Devrim Saltoğlu... BABA OLDU! - Son Dakika

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