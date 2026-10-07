Didem Balçın 58 kiloya düştü! Hedefine 3 kilo kaldı

Oyuncu Didem Balçın, Etiler'de görüntülendi. Son haliyle dikkat çeken Balçın, 1.72 boyunda ve 58 kilo olduğunu açıklarken zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki olası yorumlara da yanıt verdi. Ünlü oyuncu, rol aldığı tiyatro oyununda mayo giyeceğini belirterek 3 kilo daha vermeyi hedeflediğini söyledi.

"ZAYIFLAMA İĞNESİ KULLANMADIM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Didem Balçın'a kilo verdiği hatırlatıldı. Yaklaşık bir yıldır aynı kilolarda olduğunu söyleyen oyuncu, kilosunun hızlı değişebildiğini anlattı.

Balçın, 1.72 metre boyunda olduğunu ve şu anda 58 kilo geldiğini belirterek, zayıflamak için iğne kullanmadığının altını çizdi. Kilo verme sürecinin herhangi bir zayıflama iğnesiyle bağlantılı olmadığını söyleyen oyuncu, konuya gülerek karşılık verdi.

SAHNEDE MAYO GİYECEK

Balçın'ın asıl dikkat çeken açıklaması ise yeni tiyatro oyunuyla ilgili oldu. Oyunun bir bölümünde mayo giyeceğini açıklayan ünlü oyuncu, bu nedenle biraz daha kilo vermek istediğini söyledi.

Şu anki kilosundan 3 kilo daha vermeyi hedefleyen Balçın, sahnede istediği görüntüye ulaşmak için 55 kiloya inmeyi planladığını dile getirdi.