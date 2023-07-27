Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ve çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Didem Soydan, son olarak içeceğini bacaklarının arasına koyarak poz verdi.
Bir takipçisi Soydan'ın paylaştığı fotoğrafın altına "Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?" şeklinde bir yorum yaptı. Soydan, meraklı takipçisinin bu sorusuna "Sülalem rahat" cevabını verdi.
İşte o paylaşım ve yorum;
Son Dakika › Magazin › Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! 'Baban utanmıyor mu?' sorusuna yanıtı bomba - Son Dakika