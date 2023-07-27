Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! 'Baban utanmıyor mu?' sorusuna yanıtı bomba

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ve çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Didem Soydan, son olarak içeceğini bacaklarının arasına koyarak poz verdi.

"BABAN UTANMIYOR MU?"

Bir takipçisi Soydan'ın paylaştığı fotoğrafın altına "Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?" şeklinde bir yorum yaptı. Soydan, meraklı takipçisinin bu sorusuna "Sülalem rahat" cevabını verdi.

İşte o paylaşım ve yorum;