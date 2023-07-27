Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! 'Baban utanmıyor mu?' sorusuna yanıtı bomba - Son Dakika
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Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! 'Baban utanmıyor mu?' sorusuna yanıtı bomba

27.07.2023 23:32

Didem Soydan, sosyal medya hesabından içeceğini bacaklarının arasına koyarak cesur bir poz paylaştı. Bir takipçisi, bu pozlarından dolayı babasının utanıp utanmadığını sordu. Soydan ise 'Sülalem rahat' cevabını verdi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ve çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Didem Soydan, son olarak içeceğini bacaklarının arasına koyarak poz verdi.

"BABAN UTANMIYOR MU?"

Bir takipçisi Soydan'ın paylaştığı fotoğrafın altına "Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?" şeklinde bir yorum yaptı. Soydan, meraklı takipçisinin bu sorusuna "Sülalem rahat" cevabını verdi.

İşte o paylaşım ve yorum;

Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! 'Baban utanmıyor mu?' sorusuna yanıtı bomba
YORUMLAR
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Didem Soydan, içeceğini bacaklarının arasına koyarak poz verdi! 'Babandan utanmıyor musun?' diyen takipçisine yanıtı ise olay oldu: Sülalem rahat Didem Soydan, içeceğini bacaklarının arasına koyarak poz verdi! 'Babandan utanmıyor musun?' diyen takipçisine yanıtı ise olay oldu: Sülalem rahat

Didem Soydan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! 'Baban utanmıyor mu?' sorusuna yanıtı bomba - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! 'Baban utanmıyor mu?' sorusuna yanıtı bomba - Son Dakika
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