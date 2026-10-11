Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

2019 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, yeniden evlenmesinin ardından sanatçının kızı Filiz Çelik ile yaşadığı tartışmaya ilişkin konuştu. Karakaş, Çelik’in açıklamalarını reddederken yeni eşi Müge Zopun’un evi terk ettiğini söyledi.

İBRAHİM KARAKAŞ - DİLBER AY

Estetisyen Müge Zopun ile nikah masasına oturan Karakaş, Dilber Ay’ın ölümünün ardından yaşadığı acıyı yeni eşinin desteğiyle aştığını belirtmişti. Bu sözlere Filiz Çelik’ten sert tepki gelmişti.

FİLİZ ÇELİK’TEN SUÇLAMALAR

Çelik, Karakaş’ın annesinin ölümünden kısa süre sonra otomobilini sattığını ve klip çektiğini öne sürmüştü. Karakaş ile Zopun’un birlikteliğinin yıllar öncesine dayandığını da savunan Çelik, Karakaş’a “Bir yağlı kapı daha buldun” sözleriyle tepki göstermişti.

İBRAHİM KARAKAŞ - MÜGE ZOPUN

“YALANLARI YÜZÜNDEN EŞİM EVİ TERK ETTİ”

Suçlamaların ardından açıklama yapan İbrahim Karakaş, “Yalanları yüzünden eşim Müge Hanım evi terk etti” dedi. Karakaş, "Amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum. Ekmek kesilince ne yapacaklarını şaşırdılar herhalde. Dilber Hanım varken vali kebabı yiyorlardı. Yalanları yüzünden eşim Müge Hanım evi terk etti. Öyle kaliteli kadının evi mi yok, gelecek de benim evimde oturacakmış ya! 'Arabayı sattı' diyorlar, mal benim istersem satarım. Dilber Hanım'ın ne malı varmış, ne mülkü varmış, hepsini verdim onlara ben. Düzce'de 600-700 metrakare içinde beş tane ev verdim. Öz babaları yapmadı benim onlara yaptığımı. Dilber Hanım yaşasaydı onları parçalardı. Ama hepsine zehir zıkkım olsun" dedi.