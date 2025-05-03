Dilin Döğer'den Aşk İtirafı - Son Dakika
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Dilin Döğer'den Aşk İtirafı

Dilin Döğer\'den Aşk İtirafı

Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer, gerçek hayatta da zor bir aşk yaşadığını açıkladı.

03.05.2025 12:50
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KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer'den aşk itirafı. Dizide hayatının aşkı Kaya yerine Alboralar'ın düşmanı Demir'le evlenmek zorunda kalan Zerrin'e hayat veren Döğer, gerçek hayatta bu duyguyu yaşadığını açıkladı. Döğer, "Kaya ile Zerrin'in aşkı çok gerçek. Ben böyle bir aşk yaşadım. Bu kadar zor olan, senin dışında gelişen şeylerden ötürü bir araya gelemediğin bir aşktı. O yüzden onların hikayesini çok kıymetli buluyorum" dedi.

'ATAKAN İNANILMAZ EĞLENCELİ'

Kendisini 'Çok duygusal bir kadınım' diye tanımlayan Dilin Döğer, dizide Kaya'yı oynayan partneri Atakan Özkaya ile haklarında çıkan aşk haberlerine de açıklık getirdi. Başarılı oyuncu, "Atakan inanılmaz eğlenceli biri. Uyumumuz çok güzel oldu ve insanlar da sevdi. Ama sadece çok tatlı iki arkadaşız" diyerek aşk iddialarına nokta koydu.

'FERİT ÇOK BAŞARILI BİR OYUNCU'

Beste Sırapınar'ın Hürriyet Youtube programına konuk olan Dilin Döğer, Uzak Şehir'in sempatik kötü adamı Demir'e hayat veren Ferit Kaya ile hikayedekinin aksine sette çok eğlendiklerini belirtti. Kavga ettikleri sahnelerde bile "Ferit ne olur artık sus. Devam edemeyeceğim" diyecek kadar güldüklerini söyleyen Döğer, partnerini yere göğe sığdıramadı. Döğer, "Çok başarılı bir oyuncu. Ferit'le oynamak, göz göze olmak, enerji akışını hissetmek demek" ifadelerini kullandı.

Uzak Şehir yeni bölümleriyle her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Dilin Döğer'den Aşk İtirafı - Son Dakika

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