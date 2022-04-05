Dizi Setindeki Arkadaşlıkları Aşka Dönüştü! - Son Dakika

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu'nun rol aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin oyuncularından Gülper Özdemir, yeni yaşını sette kutlamıştı. Dizinin ekibi, Özdemir'e set arasında sürpriz yaparak pasta kesmişti.

Yapılan sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini belirten oyuncu, "Bu projenin bende anlamı büyük, doğum günümün de bu zamana denk gelmesi beni çok mutlu etti, herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuşmuştu.

"DİZİ FİNAL YAPTIKTAN SONRA AŞKLARI ORTAYA ÇIKTI

Gülper Özdemir'in dizideki rol arkadaşı Mehmet Aykaç ile arkadaşlığı aşka dönüştü. Oyuncuların, projenin final yapmasından sonra sevgili olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık üç aydır birlikte olduğu öğrenilen Özdemir ile Aykaç, aşklarını Instagram'dan ilan etti.

MEHMET AYKAÇ KİMDİR?

Mehmet Aykaç, 1992 yılında Hatay'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera ve Koro Şarkıcılığı Bölümü'nde tamamlamıştır. O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ancak elenmiştir. 2013 yılında Eski Hikaye dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır. Kırgın Çiçekler dizisiyle hayran kitlesini genişletmiştir.

GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR?

Gülper Özdemir, 18 Kasım 1990'da dünyaya geldi. Frankfurt'ta doğan Özdemir, eğitimini ABD Truman State Universty'de tamamladı. Aynı zamanda Almanya RheinMain University of Applied Sciences okulundan mezundur.

Güzel oyuncu ilk olarak 2016 yılında Bana Sevmeyi Anlat dizisinde rol almıştır. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterine hayat vermiştir. Tutsak dizisinde de rol almıştır.