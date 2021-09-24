Doğum günü öpücüğü

Oyuncu Murat Parasayar, 55'inci yaş gününü Şişhane'deki Pera Adalı Meyhane'de kutladı. Parasayar'ın yakın dostları Özlem-Bülent Çağın çifti, kendisi için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Pastasını kesen ünlü oyuncuyu eşi Burçin Parasayar öpücüklere boğdu.

Parasayar, "Eşiniz size ne hediye aldı?" sorusuna, "Hayatımın en güzel hediyesi eşimin kendisi zaten" diye yanıt verdi. Murat Parasayar'ı mutlu gününde yakın arkadaşı olan şarkıcı Umut Zen de yalnız bırakmadı.