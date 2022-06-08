Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı

08.06.2022 15:37

Uzun zamandır sosyal medyada kendisini hamile olarak gösteren ve dün bir hastaneden video paylaşarak doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Aylardır sosyal medyada hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin isimi trans birey, dün bir hastanede kucağında bebekle video yayınlayıp doğum yaptığını iddia etti. Sosyal medyanın gündemine yerleşen paylaşımların ardından hem çekim yapılmasına izin veren hastaneye hem de fenomene tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

FENOMEN VE HASTANE YÖNETİMİNE TEPKİ YAĞIYOR

Twitter'da gündem olan videoların ardından fenomene ve videoların çekilmesine izin veren hastane yönetimine tepki yağmaya başladı. Hastanenin kapatılması gerektiğini savunan binlerce sosyal medya kullanıcısı, videolarda yer alan bebeğin de devlet korumasına alınması gerektiğini söyledi.

Hastaneden video yayınlayarak doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TikTok'ta paylaştığı videolar kısa sürede milyonlarca izlenen Mükremin Gezgin'in sosyal medyaya damga vuran görüntülerinin ardından ilk hamle geldi. TikTok'a koyduğu son videoda bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan ve küçük bir bebeği elinde tutan Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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