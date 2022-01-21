Dört yıllık aşkı belgelendi!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Dört yıldır birlikte olan Okan Yalabık ile Ezgi Ayvalı, ilk kez Etiler'de görüntülendi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen oyuncular, gazetecileri görünce şaşırdı.

43 yaşındaki oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Çok güzel, her şey yolunda" yanıtını verdi. Ezgi Ayvalı ise "Mutluyuz" demekle yetindi. Tiyatro oyunuyla sahnelere döneceğini belirten Okan Yalabık, "Şubat ayının sonunda başlayacak, koronavirüs yüzünden ara vermiştik" şeklinde konuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, ""Geçtiğimiz yaz bir film yaptım. Dijital bir platform için bir iş çektik, bu sene yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

Oyunculuğun yanı sıra yazar olan Ayvalı ve sevgilisi Yalabık, basın mensuplarına yaptıkları kısa açıklamanın ardından mütevazı araçlarına binerek, Etiler'den ayrıldı. 1990 doğumlu Ezgi Ayvalı, ilk kez 2018 yılında Okan Yalabık birlikte fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış ve "Sevmek, ne uzun kelime" notunu düşmüştü.