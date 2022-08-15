Hollywood yıldızı Ashton Kutcher'dan hastalık itirafı: Görme ve duyma yetimi mahvediyordu - Son Dakika
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Hollywood yıldızı Ashton Kutcher'dan hastalık itirafı: Görme ve duyma yetimi mahvediyordu

15.08.2022 09:18

Kendisine iki yıl önce nadir görülen bir vaskülit türü teşhisin konulduğunu söyleyen dünyaca ünlü oyuncu Ashton Kutcher, bu sendromdan dolayı uzun süre duyamadığını ve göremediğini ifade etti.

Kelebek Etkisi olmak üzere birçok yapımda rol alan yıldız oyuncu Ashton Kutcher, National Geographic'te yayımlanan Running Wild With Bear Grylls: The Challenge'da konuştu. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamayla hem hayranlarını şaşırttı hem de üzdü.

"TOPARLANMAM BİR YILIMI ALDI"

Ünlü oyuncu iki yıl önce nadir bir hastalığa yakalandığını söyledi. 44 yaşındaki oyuncu 2 yıl önce doktorların kendisine nadir bir vaskülit türü teşhisi koyduğunu açıkladı. Kutcher, "İki yıl önce vasülitin çok nadir bir türünü yaşadığımı öğrendim. Görme, duyma ve dengemi sağlama yetimi mahvediyordu. Toparlanmam neredeyse bir yılımı aldı."

Ünlü oyuncu Ashton Kutcher açıklamasıyla şaşırttı! İki yıl önce duyma ve görme yetisini kaybetmiş

VASKÜLİT NEDİR?

Vasküllit, kan damarlarının iltihaplanmasıyla çeşitli doku ve organların işlevine zarar vermesine deniyor ve cogan sendromu gibi hastalıklara neden olabiliyor. Sebebi tam olarak bilinmeyen vaskülitin bazı türleri, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kan damarı hücrelerine saldırmasından kaynaklanıyor.

Ünlü oyuncu Ashton Kutcher açıklamasıyla şaşırttı! İki yıl önce duyma ve görme yetisini kaybetmiş
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Ashton Kutcher, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hollywood yıldızı Ashton Kutcher'dan hastalık itirafı: Görme ve duyma yetimi mahvediyordu - Son Dakika


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