"Bilionera" adlı şarkısıyla dünya çapında tanınan Rumen pop yıldızı Otilia, Türkiye konser turnesi kapsamında Giresun'da verdiği konser öncesi yaptığı anlamlı hareketle gündem oldu. Otilia, sosyal medyada yaptığı açıklamada, hayranlarından birinin uzun süredir kendisine ulaşıp düğününe davet etmeye çalıştığını anlattı.
Şarkıcı, "Hayranlarımdan birisi bana ve aileme düğününe gelmemiz için ulaşmaya çalışıyordu. Ben de kendisini mutlu etmek için konserden önce uğramak istedim" sözleriyle sürpriz ziyaretin perde arkasını paylaştı.
Giresun'daki düğün sahibi ve davetliler, Otilia'yı karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Otilia'nın jesti, hayranları tarafından "samimi ve unutulmaz bir an" olarak yorumlandı.
Son Dakika › Magazin › Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun'daki düğüne katılma hikayesini anlattı - Son Dakika
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