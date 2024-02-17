Dürüstlük Sınavı - Son Dakika
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Dürüstlük Sınavı

Dürüstlük Sınavı

Hayriye, en güzel rüyalarından istemeyerek de olsa uyanır ve dürüstlüğü seçer. Ancak doğru söyleyeni dokuz köyden kovma sözü gerçek olur. Medine'nin kardeşi gibi gördüğü Songül ise kan bağı araya girdiğinde arkadaşlıkların sınandığını fark eder. Aile ve ahlak arasında sıkışan Medine ise zorlu bir savaş vermektedir.

17.02.2024 02:13  Güncelleme: 02:14
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En güzel rüyalarından istemeyerek de olsa uyanan Hayriye, yolun sonunda dürüstlüğü seçer. Ama ne demişler, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar…

Kardeşi gibi gördüğü Medine'nin her zaman arkasında duran Songül, söz konusu araya giren kan bağı olunca en sağlam kurulan arkadaşlıkların bile sınandığını anlar.

Medine ise aile ve ahlak arasında sıkışmış kalmış, nefes alamadan iki cephede de zorlu bir savaş vermektedir.

Kaynak: Magazinkolik

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