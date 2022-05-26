Ebru Şahin Düğün Sonrası Kariyerine Devam Edecek mi İlk Kez Açıkladı

Bir kafeden çıktıktan sonra el ele poz veren ikiliden Ebru Şahin, Tekirdağ'da aile arasında yapılan nişan töreniyle ilgili olarak "Çok güzel bir geceydi, keyifli geçti. Mutluyuz" açıklamasında bulundu. Milli basketbolcunun memleketi Makedonya'da nikah yaptıktan sonra Çeşme'de düğün yapacakları iddia edilen ikili, düğünün detayları hakkında detay vermekten kaçınıp "Detaylara hiç girmesek, biraz da sürpriz olsun. Temmuz ayında düğün yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Şahin, düğün sonrası müstakbel eşi Osman'ın Türkiye'yi mi geleceği konusunda ser verip sır vermezken "Siz düğün sonrası kariyerinizle ilgili nasıl bir plan yapacaksınız?" sorusuna "Bunlar biraz özel konular ama tabii ki ben oyunculuğa kariyerime devam edeceğim" yanıtını verdi.