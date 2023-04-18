Ebru Şallı, 10 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Son Dakika
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Ebru Şallı, 10 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim

18.04.2023 16:06

2020 yılında 10 yaşındaki oğlunu lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, katıldığı programda çocuğunun tedavi sürecinde kendisinin yüz felci geçirdiğini belirtti. Yaşadığı zor günleri basından uzak tutmak için çaba sarf ettiğini dile getiren Şallı, "Çocuğumu korumak istedim, tek amacım buydu. İyileştiğinde ona anı bırakmak istemedim" ifadelerini kullandı.

Harun Tan ve Ebru Şallı'nın evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki Pars, 2020 yılının nisan ayında lenfoma tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla yıkılan Şallı, Ceyda Düvenci'nin "Bambaşka Sohbetler" programında o dönem yaşadıklarını anlattı.

"ÜZÜNTÜDEN YÜZ FELCİ GEÇİRDİM"

Oğlunun tedavi sürecinde kendisinin de rahatsızlandığını ancak yaşanan tüm süreci basın uzak tutmaya özen gösterdiğini söyleyen Ebru Şallı, "Çok duyulmasının çocuğa bir yararı olmayacağını düşündüm. Çocuğumu korumak istedim, tek amacım buydu. İyileştiğinde ona anı bırakmak istemedim, arkadaşları ona bir şey sormasın istedim. Gazeteciler yaşadığımız hastalığı öğrendi ama çok rica ettim, çok mücadele verdim. Sağ olsunlar onlar da beni kırmadı. Ailem, diğer çocuğum, Pars için doğru olanı yapmaya çalıştım. Hastanede yatarken çalışmaya devam ettim. Kolay bir süreç değildi. Üzüntüden yüz felci geçirdim, herkes bilmiyor bunu ama o dönemde tabii ki bir sürü şey geçirdim" dedi.

Ünlü isim büyük oğlu Beren Tan'ın ise yurt dışında eğitim gördüğünü, kendisinin de sık sık ülkeye gittiğini söyledi.

10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim
Beren Tan

"SENSİZ GEÇEN 1 YIL DAHA PONÇİĞİM"

16 Nisan 2020'de 10 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı, iki gün önce sosyal medya hesabından Pars Tan'ın ölüm yıldönümünü anarak "Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçigim. O melek yüzün ve o eşsiz her yerde hep benimle hep… Nur yüzlü Ponçigim ben hep" ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim
YORUMLAR (1)
  • Mustafa nisa Sünmez: Rabbim yüreğine sabır versın Allah hiçbir anneye evlat acısı yaşatmasın ???? Cevap Yaz 22 0 Yayından Kaldır
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3 yıl önce oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Kokun hep benimle 3 yıl önce oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Kokun hep benimle

Ceyda Düvenci, Ebru Şallı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şallı, 10 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Son Dakika


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