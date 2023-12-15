Ece Erken Kovid Aşısı Sonrası Pişmanlık Yaşıyor

Ece Erken yakın dostu magazinci Bilal Özbilge'nin de bu yüzden şuan beyin kanaması geçirdiğini hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sunucu Ece Erken kovid aşısı olduğu için büyük pişmanlık yaşadığını açıkladı. Erken " Hayatımdaki pişmanlıklarımdan, keşkelerimden. Babam durup dururken ailede yokken, geçmişimizde yokken şeker hastası oldu.

Kardeşimiz Bilal gencecik yaşta beyin kanaması geçirdi ki lütfen lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Benim geçenlerde öyle bi kalbim sıkıştı ki hastaneye gittim.

Çevremde sürekli duyuyorum. Çok üzgünüm ama biz o aşıları olmayacaktık. Bize dayatanlara hayır diyecektik, çoğumuz olduk. Olmayanlara linç yedi. Hepimize geçmiş olsun " dedi.

Öte yandan ünlü sunucu yakın dostu magazinci Bilal Özbilge'nin de beyin kanaması geçirdiğini duyurdu. Özbilge'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.