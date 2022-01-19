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Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı

19.01.2022 16:38
Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandı. 2 aşısını yaptırdığı için hafif atlattığını dile getiren oyuncu, sevenlerine dikkatli olması konusunda da uyarıda bulundu.

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oynayan ve aynı zamanda Maske Kimsin Sen yarışmasında jürilik yapan başarılı oyuncu Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

"TAVSİYELERE UYUN, KENDİNİZE İYİ BAKIN"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen oyuncu, "2. kez kovid oldum, Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun. Şaka bir yana, gayet iyiyim, daha önce kovid geçirdiğim ve 2 aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, İlk kovidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın, Önce sağlık" dedi.

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sene şubat ayında da koronavirüse yakalanmıştı.

Başarılı oyuncu Eda Ece ikinci kez koronavirüse yakalandı
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Maske Kimsin Sen, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı - Son Dakika Magazin


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