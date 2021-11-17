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Eda Ece'den Danilo Zanna açıklaması: 5 yıldır görmedim - Son Dakika

Eda Ece'den Danilo Zanna açıklaması: 5 yıldır görmedim

17.11.2021 14:10
Eda Ece'den Danilo Zanna açıklaması: 5 yıldır görmedim

Eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan İtalyan mutfak şefi Danilo Zanna'nın Eda Ece ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili Eda Ece'den sert açıklamalar geldi.

Hakkında çıkan haberlerin ardından oyuncu Eda Ece, Twitter hesabından açıklama yaptı. İtalyan şef ile 2016 yılında bir filmde rol aldıklarını belirten oyuncu, Twitter hesabından ilişki iddialarını yalanladı.

Eda Ece'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım gayet iyi bir insan olan Danilo'yu film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen "sık sık görüşüyorlar" haberlerini şikayet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini nolur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz."

"İnsanı mesleğinden soğutuyorlar. Oyuncusun diye tanınıyorsun ünlüsün, bu yüzden her türlü yalan haber başına gelebilir! Sette sahne oynarken bir anda haberin çıkar sonra sen açıklama yapmak, avukata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücünün arasında. Ayıp bu ya düpedüz, habercilik değil."

"Benim hakkımda yalan haber yapan her yere her zaman dava açacağım. Sosyal medya iyi ki var, bu çağda insanları kandırmak daha zor. Dünya değişiyor, gelişiyor, yalan haber işi umarım sona erer. İşinin iyisi, saygın kişi ve kuruluşlara böyle haberlere yer vermedikleri için teşekkür ediyorum."

Ünlü oyuncu son olarak, hakkındaki iddialara Yasak Elma'daki karakterinin repliği ile isyan etti;

"Aysel silahımı getir!!!!"

Danilo Zanna, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eda Ece'den Danilo Zanna açıklaması: 5 yıldır görmedim - Son Dakika Magazin


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