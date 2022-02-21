Eda Ece'den sevgilisiyle çıkan ayrılık haberlerine yanıt: Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum

Yaklaşık 2 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile sevgili olan Eda Ece, ilişkisi hakkında sürekli yapılan ayrılık haberine açıklık getirdi.

"ARTIK SİNİRLENİNCE TAKİPTEN ÇIKMIYORUM"

Eda Ece yaptığı açıklamada bu ayrılık haberlerinin neden çıktığına açıklık getirdi. "Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok" şeklinde konuşan Eda Ece, " Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum. Sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum" sözlerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Son olarak sevgilisiyle 14 Şubat'ta fotoğraf yükleyen Ece, binlerce beğeni aldı.