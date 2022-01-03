Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı

Maske Kimsin Sen yarışması ile ilgili sosyal medyada yer alan, özellikle de maskelerin çok korkutucu olduğu, pagan figürleri içerdiği şeklindeki eleştiriler gündem oldu. Eleştiriler sonrası Eda Ece, twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yeni programını savundu.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından FOX TV'de yayınlanan "Maske Kimsin Sen?" isimli program hakkında açıklama yaptı. Uslu, söz konusu program hakkında inceleme başlatılacağını açıkladı. Sosyal medyada da eleştiri alan program ile ilgili jüri üyelerinden Eda Ece'den paylaşım geldi.