Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe Nesrin Cavadzade'nin iddialı elbisesi damga vurdu - Son Dakika
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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe Nesrin Cavadzade'nin iddialı elbisesi damga vurdu

22.06.2023 10:30

Yasak Elma dizisindeki rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile evlendi. Törene birçok ünlü isim katılırken, Nesrin Cavadzade'nin cesur göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile dün akşam nikah masasına oturdu. Birçok ünlü ismin katıldığı tören şıklık yarışına sahne oldu. Nesrin Cavadzade ise cesur göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Siyah, balık şeklinde elbise tercih eden güzel oyuncu tamamen açık olan göğüs kısmını incilerle kamufle etti. Törene annesiyle katılan ünlü oyuncunun cesur dekoltesini görenler gözlerini alamadı. Öte yandan Nesrin Cavadzade'nin annesine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Önü tamamen açık elbise giydi, göğsünü inciyle kapattı! Nesrin Cavadzade düğün törenine damga vurdu

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin düğününe İrem Sak, Furkan Korkmaz, Gupse Özay, Barış Arduç, Gamze Erçel, Caner Yıldırım, Hande Erçel, Hakan Sabancı, Nesrin Cavadzade, Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Biran Damla Yılmaz, Nilperi Şahinkaya, Yasemin Özilhan, Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Ayşegül Aldinç, gibi birbirinden ünlü isimler yer aldı.

Önü tamamen açık elbise giydi, göğsünü inciyle kapattı! Nesrin Cavadzade düğün törenine damga vurdu
Önü tamamen açık elbise giydi, göğsünü inciyle kapattı! Nesrin Cavadzade düğün törenine damga vurdu
Önü tamamen açık elbise giydi, göğsünü inciyle kapattı! Nesrin Cavadzade düğün törenine damga vurdu
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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe Icardi damgası! Herkes aynı paylaşımı yapıyor Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe Icardi damgası! Herkes aynı paylaşımı yapıyor

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Son Dakika Magazin Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe Nesrin Cavadzade'nin iddialı elbisesi damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe Nesrin Cavadzade'nin iddialı elbisesi damga vurdu - Son Dakika
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