Edis ile öpüşen kızı için Selami Şahin: Çocuklarım büyüdü, hayatlarına karışmıyorum

Yeni albüm için kolları sıvayan usta müzisyen Selami Şahin, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, popçu Edis'in kızı İrem Şahin ile olan öpüşme fotoğrafının hatırlatılması üzerine, "Çocuklarım büyüdü onların hayatına karışmıyorum. Evlatlarım benimle arkadaş gibidirler. Onlar karar verir ben ise sadece karşılarım." ifadelerini kullandı.

"SAHNEYE ÇIKIYORSA ONA GÖRE GİYİNMELİ"

Son zamanların tartışma konusu haline gelen kadın sanatçıların transparan kıyafetler tercih etmelerine değinen Selami Şahin, "Her şey tadında güzel. Sahneye çıkıyorsa ona göre giyinmeli. Oraya gelen kıyafete değil, sese geliyor o yüzden açık saçık olmamalı." dedi.