Edis İngilizce Single İçin Stüdyoda - Son Dakika
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Edis İngilizce Single İçin Stüdyoda

16.03.2022 11:04
Edis İngilizce Single İçin Stüdyoda

İngilizce singleiçin çalışmalarını tüm hızıyla Los Angeles'ta sürdüren Edis, dünyanın ünlü yıldızlarıyla çalışan ve Grammy ödüllü olan ve aynı zamanda birçok Grammy adayı parçada imzası olan prodüktör OAK Felder'la stüdyoya girdi.

Warner Music Group etiketiyle yayınlayacağı İngilizce single'ı için çalışmalarını uzun bir süredir Amerika'da devam ettiren Edis, dünyanın sayılı yapımcı, besteci ve müzisyenleriyle çalışıyor.

Amerika'daki tüm zamanını stüdyoda kayıt yaparak geçiren ünlü yıldız, dünya müzik listelerinde yer alan pek çok parçada imzası bulunan prodüksiyon grubuThe Orphanage ile çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar Nicki Minaj, Elle Varner, Alessia Cara, Alicia Keys, Britney Spears, Demi Lovato, Trey Songz, Rihanna, Ariana Grande, Jennifer Lopez gibi isimlerle listelere bir numaradan giren şarkılarda imzası olan grubun kurucusu Oak Felder, Edis'le yani parçası üzerinde titizlikle çalışıyor.

OAK'LA DUYGUSAL TESADÜF

Annesi Türk olan ve Türkiye'de doğan Oak Felder'ın Edis'le olan çalışması bu nedenle dünya starlarıyla yaptığı tüm çalışmalardan çok farklı bir değere sahip. Edis'in İngilizce şarkılarının üzerinden özenle çalışan Oak Felder bu single'ı manevi olarak da destekliyor.Bugüne kadar birçok farklı stüdyo ve prodüktörle kayıtlar gerçekleştiren Edis, kaydedilen parçalar arasından seçilecek single ile tüm dünyadaki dinleyicileriyle buluşacak.

TÜRKÇE ALBÜME DE HAZIRLANIYOR

Edis, Los Angeles'ta İngilizce single'ın yanı sıra Türkçe albümü için de hazırlıkları sürdürüyor. 2022 yılı içerisinde Türkçe albümünü yayınlaması planlanan ünlü yıldız, dünyaca ünlü Türk yapımcı Devrim Karaoğlu ile çalışmalarına devam ediyor.

Edis İngilizce Single İçin Stüdyoda
Edis İngilizce Single İçin Stüdyoda
Edis İngilizce Single İçin Stüdyoda

YORUMLAR
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Warner Music Group, Los Angeles, İngilizce, Edis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Edis İngilizce Single İçin Stüdyoda - Son Dakika


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