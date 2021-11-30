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Ekin Mert Daymaz öyle bir şey yaptı ki... - Son Dakika

Ekin Mert Daymaz öyle bir şey yaptı ki...

30.11.2021 17:05
Ekin Mert Daymaz öyle bir şey yaptı ki...

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü unutmayan ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz, özel gereksinimli çocuklar için yardıma koştu. Daymaz, 2 Aralık'taki doğum gününü Cerebral Palsy'li çocuklara bağışladı. İşte ayrıntılar...

Doğum günü vesilesiyle bağış kampanyası başlatan ünlü oyuncu, Instagram sayfasındaki paylaşımıyla da Cerebral Palsy'li çocuklara destek çağrısında bulundu.

"YENİ YAŞIMI ÖZEL KILMAMA DESTEK OLUR MUSUNUZ?"

Ekin Mert Daymaz, paylaşımında "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hemen öncesinde, 2 Aralık'taki doğum günümü Cerebral Palsy'li çocuklarla paylaşmama ve yeni yaşımı daha özel kılmama destek olur musunuz?

Cerebral Palsy, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur ve Cerebral Palsy'li bireylerin ömür boyu eğitim ve rehabilitasyon almaları gerekir.

Cerebral Palsy'li çocuklarımızın önündeki engelleri hep birlikte ortadan kaldırabiliriz! Doğum günü bağışlarınızı bio'mdaki linkten yapabilir, detaylı bilgi için @cerebralpalsytr'ye göz atabilirsiniz." dedi.

Ekin Mert Daymaz öyle bir şey yaptı ki...
Ekin Mert Daymaz öyle bir şey yaptı ki...

Dünya Engelliler Günü, Ekin Mert Daymaz, Cerebral Palsy, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ekin Mert Daymaz öyle bir şey yaptı ki... - Son Dakika Magazin


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