Ekin Uzunlar Memleketinde Hemşerileriyle, Doğaçlama Klip Çekti - Son Dakika
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Ekin Uzunlar Memleketinde Hemşerileriyle, Doğaçlama Klip Çekti

30.08.2022 16:41
Ekin Uzunlar Memleketinde Hemşerileriyle, Doğaçlama Klip Çekti

Ekin Uzunlar, Sözü ve Müziği Samet Kurt'a ait olan, aranjesini ise Mustafa Ceceli'nin üstlendiği "Sıra Sende" isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Kısa sürede sevenleri tarafından çok büyük ilgi gören şarkının klibinin yönetmenliğini Murad Küçük üstlendi. Memleketi Trabzon'da, Sultan Murat Yaylası'nda ve bir çok çeşitli mekanda gerçekleştirilen klip çekimlerinde dansçılar da yer aldı. Bir kahvehanede ve çeşitli dış mekanlarda kayıt aşaması bir günde tamamlanan klibin çekimlerine yöre halkının da çok büyük ilgisi vardı. Bu ilgiye kayıtsız kalmayarak sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren ve sohbet eden Ekin Uzunlar, klip çekiminin bazı sahnelerinde hemşehrilerini oynattı. Doğaçlama bir biçimde gerçekleştirilen çekimler esnasında eğlenceli ve samimi görüntüler ortaya çıktı. Ekin Uzunlar, çekimlerde hemşerileriyle bol bol sohbet ederken, bu büyük ilgi sonucu klip çekimleri de planlanandan daha uzun sürdü.

Karadenizli sanatçı "Sıra Sende" şarkısı ve klibiyle ilgili Şöyle konuştu: " Memleketimde çektiğim, memleket havasıyla dolu bir klip oldu. Halkımızın da yer aldığı klibin çekimleri tamamen doğaçlama gerçekleşti. Memleketimin insanları bize kapılarını açtı bol bol kuymak yedik. Halkımızla kucaklaştığımız, birlikte gülüp birlikte Horon oynadığımız, çok keyifli, eğlenceli, samimi bir klip oldu. Hemşerilerime minnettarım."

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ekin Uzunlar Memleketinde Hemşerileriyle, Doğaçlama Klip Çekti - Son Dakika

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