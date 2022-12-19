Müge Anlı'da güldüren mikrofon kazası! Sürpriz yapayım derken dediklerini herkes duydu - Son Dakika
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Müge Anlı'da güldüren mikrofon kazası! Sürpriz yapayım derken dediklerini herkes duydu

19.12.2022 16:12

Ekranların başarılı sunucusu Müge Anlı, bugün canlı yayınında hem doğum gününü hem de programının 3000'inci bölümünü kutladı. Avukat Rahmin Özkan, sesinin duyulmadığını düşünerek Müge Anlı'nın kulağına, aldığı hediyeyi söyledi. Özkan'ın o esnada dediklerini tüm konuklar ve izleyiciler duyarken gülerek açıklamada bulunan Anlı, "Gizli konuşmaların hepsi duyuluyor. Bana altın almış onu söylüyor" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün iki kutlama birden yapıldı. Anlı bugünkü canlı yayında hem programın 3 bininci bölümünü hem de doğum gününü kutladı. Ekibiyle birlikte kutlamalar yapan Müge Anlı ve Rahmin Özkan arasında komik anlar yaşandı.

"GİZLİ KONUŞMALARIMIZIN HEPSİ ÇIKIYOR"

Uzun yıllardır programda yer alan avukat Rahmi Özkan, uzun bir konuşma yaparak Anlı ve ekibini takdir etti. Müge Anlı'nın herkes tarafından çok sevildiğini söyleyen Özkan, "Halk seni sahiplendi" ifadelerini kullandı. Anlı'ya yıllardır her doğum gününde altın alan Rahmi Özkan, bu yılı da es geçmedi. Konuşma yaptıktan sonra Müge Anlı'nın kulağına eğilen Özkan, fısıldayarak altın aldığını söyledi. Anlı ise mikrofonları hatırlatarak "Gizli konuşmalarımızın hepsi çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında güldüren mikrofon kazası! Rahmi Özkan'ın Müge Anlı'ya sürprizini herkes duydu

CUMHURİYET ALTIN HEDİYE ETTİ

Özkan ise konuşmasının yayınlanmasının ardından "Biz senelerdir Müge Anlı'nın her yaş gününde, o elimizde yetişen bir bebek olarak, hani bebeklere Cumhuriyet altını takılır ya, ben de bu Cumhuriyet altınını hem Müge Anlı'nın doğum günü hem 3000. programımızın başarısı için bir hatıra olarak takdim ediyorum" diyerek yayında hediyesini takdim etti.

Canlı yayında güldüren mikrofon kazası! Rahmi Özkan'ın Müge Anlı'ya sürprizini herkes duydu
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Son Dakika Magazin Müge Anlı'da güldüren mikrofon kazası! Sürpriz yapayım derken dediklerini herkes duydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'da güldüren mikrofon kazası! Sürpriz yapayım derken dediklerini herkes duydu - Son Dakika
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