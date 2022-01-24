Elçin Afacan'ı yoğun kara rağmen dostları doğum gününde yalnız bırakmadı

31 yaşına giren güzel oyuncuyu, yoğun kar yağışına rağmen doğum gününde yakın dostları Alican Aytekin, Yağız Can Konyalı ve Şefkat Peker yalnız bırakmadı. Doğum günü pastasını alkışlar eşliğinde üfleyen Afacan, yeni yaşının sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. Başarılı oyuncu doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapılması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından Afacan, "Yeni yaşım, bu sene yine ve yeniden umut ile gelsin diliyorum. Sizlerden iyilik yapıp birlikte iyileşmek için sizden yardım istiyorum. İyilik Paylaş platformu üzerinden 'Kansersiz Yaşam Derneği' için kampanya açıp yine doğum günümü kutladım. Bana hediye olarak göndereceğiniz destekler sayesinde güldürebileceğimiz çocuklar için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı. Ünlü oyuncunun doğum günü kutlamalarında çekilen fotoğrafları büyük beğeni topladı.