Elif Buse Türküden Vazgeçmiyor - Son Dakika
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Elif Buse Türküden Vazgeçmiyor

16.05.2022 18:49
Elif Buse Türküden Vazgeçmiyor

'Samsak Döveci' isimli türkü ile 7'den 77'ye herkesin gönlünde yer edinen Elif Buse Doğan, yeni eseri 'Yare Gidin Turnalar'ı' müzikseverlerle buluşturdu.

Gençlere türkülerimizi sevdirmek tek amacım diyen Elif Buse, "Sahnede, televizyon programlarım da türküden, arabeske kadar geniş bir repertuvarla dinleyicimin karşısına geçiyorum. Ancak öz müziğimiz olan türkülerden vazgeçemem. O yüzden yepyeni bir türküyü müzikseverlerle yeniden buluşturmak istedim." dedi.

Klip yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım'ın üstlendiği yeni çalışmasında müzisyen arkadaşlarıyla kocaman bir masada bir araya gelerek klip çeken Elif Buse Doğan, oyunculuğuyla da dikkat çekti. Sözü ve müziği Süleyman Kotan'a ait olan türküde müzik düzenlemesi ise kardeşi Emre Doğan'a ait.

Elif Buse Türküden Vazgeçmiyor
Elif Buse Türküden Vazgeçmiyor

YORUMLAR
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Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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