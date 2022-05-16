Elif Buse Türküden Vazgeçmiyor - Son Dakika

Gençlere türkülerimizi sevdirmek tek amacım diyen Elif Buse, "Sahnede, televizyon programlarım da türküden, arabeske kadar geniş bir repertuvarla dinleyicimin karşısına geçiyorum. Ancak öz müziğimiz olan türkülerden vazgeçemem. O yüzden yepyeni bir türküyü müzikseverlerle yeniden buluşturmak istedim." dedi.

Klip yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım'ın üstlendiği yeni çalışmasında müzisyen arkadaşlarıyla kocaman bir masada bir araya gelerek klip çeken Elif Buse Doğan, oyunculuğuyla da dikkat çekti. Sözü ve müziği Süleyman Kotan'a ait olan türküde müzik düzenlemesi ise kardeşi Emre Doğan'a ait.