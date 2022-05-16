Elles'e kendi resmi işlenmiş yeni nesil halı hediye edildi - Son Dakika
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Elles'e kendi resmi işlenmiş yeni nesil halı hediye edildi

16.05.2022 14:15
Elles'e kendi resmi işlenmiş yeni nesil halı hediye edildi

Moda tutkusuyla bilinen oyuncu Wilma Elles, katıldığı fuarda dijital dekoratif halı sektörünün lider firması Image Home Halı Türkiye'yi ziyaret etti.

Moda tutkusuyla bilinen oyuncu Wilma Elles, katıldığı fuarda dijital dekoratif halı sektörünün lider firması Image Home Halı Türkiye'yi ziyaret etti. Elles'e kendi resmi işlenmiş yeni nesil halı hediye edildi.

Gaziantep'te düzenlenen 14 ülke 81 ilin katılım sağladığı 'Domotex Turkey' dünya halı fuarı çok özel misafirlerini ağırladı. Moda tutkusuyla bilinen oyuncu Wilma Elles'de fuarda kendi moda çizgisine yakın hissettiği dijital dekoratif halı sektörünün lider firması Image Home Halı Türkiye'yi ziyaret etti. Image Home Halı Türkiye sahibi Hüseyin Basar Elles'e özel üzerine kendi resmi işlenmiş yeni nesil halı hediye etti. Bununla kalmayıp bu benzersiz ürünler karşısında halının sadece bir ev eşyası olmaktan çıkıp aynı zamanda bir moda objesi haline geldiğini belirten Elles, evini Halı Türkiye'nin muazzam halılarıyla dekore edeceğini söyledi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Elles'e kendi resmi işlenmiş yeni nesil halı hediye edildi - Son Dakika


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