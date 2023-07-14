Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley'in kızı Lisa Marie'nin bağırsak tıkanıklığı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley'in kızı Lisa Marie'nin bağırsak tıkanıklığı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı

14.07.2023 11:53

Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'in ölüm sebebi, yıllar önce geçirdiği kilo verme ameliyatına bağlı olarak gelişen ince bağırsak tıkanıklığı olarak belirlendi.

Elvis ve Priscilla Presley'in 54 yaşındaki tek çocuğu, Calabasas'taki evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmış ancak müdahalelere rağmen 12 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Presley'in yıllar önce geçirdiği kilo verme ameliyatına bağlı zamanla gelişen yaradan dolayı ince bağırsak tıkanıklığı sebebiyle öldüğü belirtildi.

DOĞAL ÖLÜM SAYILDI

Raporlara göre Lisa Marie Presley, ince bağırsak tıkanıklığından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre, merhum şarkıcının ölüm anında sisteminde terapötik seviyelerde oksikodon, ayrıca bağımlılığı tedavi etmek için kullanılan opioid Buprenorfin ve antipsikotik ilaç Quetiapine vardı.

Otopside, uyuşturucuların ölümüne katkıda bulunmadığı ve yaralanma olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı kaydedildi ve ölüm şeklinin doğal kabul edildiği eklendi.

Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'in ölüm sebebi belli oldu
Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'in ölüm sebebi belli oldu
Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'in ölüm sebebi belli oldu
Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'in ölüm sebebi belli oldu
Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'in ölüm sebebi belli oldu
Kaynak: DHA
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Elvis Presley, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley'in kızı Lisa Marie'nin bağırsak tıkanıklığı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley'in kızı Lisa Marie'nin bağırsak tıkanıklığı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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