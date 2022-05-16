Emanet'in Finalinde Oynamayınca Dizi Dublörle Çekilmişti! Yapım Şirketi Dava Açıyor - Son Dakika
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Emanet'in Finalinde Oynamayınca Dizi Dublörle Çekilmişti! Yapım Şirketi Dava Açıyor

16.05.2022 20:49
Emanet'in Finalinde Oynamayınca Dizi Dublörle Çekilmişti! Yapım Şirketi Dava Açıyor

Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrıldığı iddiaları sonrası yapım şirketinden açıklama geldi. Karamel Yapım, Sıla Türkoğlu'nun sezon finali çekimlerine katılmadığını söyleyerek her şeyi ifşa etti ve yasal yollara başvuracaklarını belirtti.

" Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu diziden ayrıldı mı?" soruları merak ediliyordu. Sıla Türoğlu hakkında iddialar sürerken yapım şirketi zehir zemberek bir açıklama yaptı.

Karamel Yapım açıklamada yaşananları ifşa etti. Yapılan açıklama şöyle:

"Dizimizin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, üçüncü sezon dizide yer almak istemediğini şirketimize iletmiş, sözleşmesi ve hikayesi devam ettiği için bu talebi tarafımızca uygun görülmemiştir. Oyuncumuz, çekimlerin son haftasında avukatı aracılığıyla sözleşmesinin hemen feshedilmesini, aksi halde sete çıkmayacağını tarafımıza iletmiştir. Sözleşmesi devam ettiği için bu talep de tarafımızca reddedilmiştir.

YERİNE DUBLÖR OYNAMIŞTI

Ne yazık ki oyuncumuz Sıla Türkoğlu, sezon finali çekimlerine katılmamış, finalin dublörle tamamlanmasına yol açmıştır. Oyuncu ayrıca, yapımdan talep edilen yeni sezonun teaser çekimlerine de katılmayıp şirketimizle iletişimini tamamen kesmiştir. Meslek ilkeleri ve evrensel etik kuralları ile bağdaşmayan bu tutum, bizi muhataplarımıza karşı maddi ve manevi büyük bir yük altına sokmuştur.

YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Yurt içi ve yurt dışında sayıları milyonları aşan izleyicilerimizi, yayıncı kanalımız Kanal 7'yi, bu yolculukta eşlik eden dağıtımcı şirket ile yurt dışındaki yayıncı kanallarımızı, davranışları ile mağdur eden oyuncumuzun sebebiyet verdiği bu durumdan dolayı özellikle çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu vesile ile, oyuncumuzun tüm bu hukuka aykırı davranışları, tarafımızca ve hukuk ekibimiz tarafından değerlendirilmektedir. Varılacak sonuç doğrultusunda gerekli tüm yasal yollara başvuracağımızı; yurt içi ve yurt dışındaki değerli izleyicilerimize, yayıncı kanalımıza ve yurt dışındaki yayıncı muhataplarımıza duyururuz.

Son olarak; şartlar ne olursa olsun yaklaşık 120 kişilik büyük bir ekibin özveri ile hayat verdiği Emanet yolculuğunu, elimizden gelenin en iyisini yaparak sürdürme kararlılığında olduğumuzu da tüm samimiyetimizle belirtmek isteriz."

Emanet'in Finalinde Oynamayınca Dizi Dublörle Çekilmişti! Yapım Şirketi Dava Açıyor
Emanet'in Finalinde Oynamayınca Dizi Dublörle Çekilmişti! Yapım Şirketi Dava Açıyor
Emanet'in Finalinde Oynamayınca Dizi Dublörle Çekilmişti! Yapım Şirketi Dava Açıyor

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Sıla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Emanet'in Finalinde Oynamayınca Dizi Dublörle Çekilmişti! Yapım Şirketi Dava Açıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emanet'in Finalinde Oynamayınca Dizi Dublörle Çekilmişti! Yapım Şirketi Dava Açıyor - Son Dakika
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