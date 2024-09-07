Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var - Son Dakika
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Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var

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Son zamanlarda çıkardığı şarkılarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Emre Fel'in konserinde canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü. Fel'in sesini eleştirerek ilginç bir yorumda bulunan vatandaşlar "Patlıcanlı dondurma gibi" ifadelerini kullandı.

07.09.2024 14:20
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Sana El Pençe Durmam ve Senden Güzeli Mi Var? şarkılarıyla kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşan Emre Fel, sesiyle sık sık gündeme geliyor. Sesi Barış Manço ve Cem Karaca'ya benzetilen Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü.

Şöhreti yakalayan ve peş peşe konserler veren Emre Fel, sahnesindeki canlı performanslarla sık sık adından söz ettiriyor. Fel'in bir konserindeki performansı ise sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcının performansını eleştiren bir kısım "Patlıcanlı dondurma" yorumunu yaptı. Şarkıcının performansını beğenen kullanıcılar ise "Ses sisteminden dolayı sesi öyle gelmiş, canlı performansı çok iyi" dedi.

İşte yorumlardan bazıları...

Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! 'Patlıcanlı dondurma' diyen bile var
Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! 'Patlıcanlı dondurma' diyen bile var
Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! 'Patlıcanlı dondurma' diyen bile var
Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! 'Patlıcanlı dondurma' diyen bile var
Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! 'Patlıcanlı dondurma' diyen bile var
Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! 'Patlıcanlı dondurma' diyen bile var
Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! 'Patlıcanlı dondurma' diyen bile var
Emre Fel\'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! \'\'Patlıcanlı dondurma\'\' diyen bile var

Emre Fel, Magazin, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • murat atmaca: şarkı çıkarken klip çekilirken , ses zaten işlemden geçiyor,,,abi haber diye başka birşey bulamadınız mi 27 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Adamın sesi kısılmış ondan öyle çıkıyor sesi bence... 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var - Son Dakika
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