Ersin Korkut taksicilik yaparak yolculara para kazandıracak - Son Dakika
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Ersin Korkut taksicilik yaparak yolculara para kazandıracak

07.05.2023 16:59

BKM'nin efsane isimlerinden Ersin Korkut, geçmişte geçinmek için yaptığı taksicilik mesleğine geri döndü. Oyuncu "Kısa Mesafe" adlı YouTube programında eski günlerine geri döndü. Korkut, yarışmanın formatına göre eski mesleği taksi şoförlüğünü icra ederken, yolcuları yarıştırarak para dağıtacak.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yıldızı parlayan ve daha sonra birçok sinema filminde yer alarak kariyerinde yükselişe geçen Ersin Korkut, son projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İZLEYİCİLERİ SÜRPRİZ BEKLİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen oyuncu "Kısa Mesafe" adlı YouTube programında eski günlerine geri döndü. Çekimleri geçen hafta başlayan projede uygulama üzerinden taksi çağıran yolcuları bir sürpriz bekliyor olacak. Karşılarında Ersin Korkut'u gören yolcular hem ünlü oyuncuyla sohbet edecek, hem de genel kültürlerini test edecek.

Ersin Korkut eski mesleği taksiciliğe döndü! Para dağıtacak

PARA ÖDÜLÜ VERECEK

Yolculuk süresince Ersin Korkut'un sorduğu sorulara doğru cevap veren yolcular, indiklerinde çeşitli para ödülleri kazanıyorlar.

Ersin Korkut eski mesleği taksiciliğe döndü! Para dağıtacak
Ersin Korkut eski mesleği taksiciliğe döndü! Para dağıtacak
Ersin Korkut eski mesleği taksiciliğe döndü! Para dağıtacak
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Ersin Korkut eski mesleği taksiciliğe döndü! Para dağıtacak Ersin Korkut eski mesleği taksiciliğe döndü! Para dağıtacak

Ersin Korkut, YouTube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ersin Korkut taksicilik yaparak yolculara para kazandıracak - Son Dakika


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